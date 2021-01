"Kuruluş Osman"da çok büyük sürprizler geliyor!

Karakteri Abdurrahman Gazi’yi canlandırırken platonun ruhunda yarattığı olumlu etkisine vurgu yapan Celal Al: “Kuruluş Osman dizisi benim için çok özel. Burası benim bir nevi ailem, yuvam gibi oldu. Yedi yıldır buradayız. Platomuz çok güzel. Zaten plato, bu set ruhumuza en çok dokunan tarafı. İçeri girdiğiniz zaman her detayına varana kadar o dünyanın 12’nci 13’üncü yüzyılındaki dünyanın etkisini görüyorsunuz. İnsanlara Osman Gazi’yi, Abdurrahman Gazi’yi, tarihi bütün karakterleri, ecdadı anlatmaya çalışmak ve çok güzel tepkiler almak paha biçilemez değerler. İnşallah daha çok layık olabiliriz ve bu büyük prodüksiyonda daha güzellerini de gerçekleştiririz” sözleriyle hislerini dile getirdi.Celal Al, karakteri Abdurrahman Gazi ile ilgili konuşurken duygularını saklayamadı: “Cennet mekan Abdurrahman Gazi’yi canlandırmak benim için büyük bir şeref. Hakkıyla, layığıyla onun hayatını anlatamayız kesinlikle ama hiç değilse ismini zerrecik de olsa insanların kulağına kaçırıyoruz. Onun isminin kahramanlığının üzerimde büyük bir sorumluluğu var. Bunun bilincinde olmaya çalışıyorum. Sonuçta kendisi Osmanlı’nın ilk dönemlerine hizmet etmiş aynı zamanda Aydos’un fatihidir. Böyle bir karakterin; şu üstümüze giydiğimiz kostüm, başımıza taktığımız sarığımızın, kuşandığımız pusatımızın ciddi manada sorumluluğu var üzerimizde. Sahneye girmeden önce cennet mekan Abdurrahman Gazi’den destur almaya çalışıyorum” şeklinde açıklamalar yaparak karakteriyle kurduğu bağı anlattı.Uzun soluklu hazırlık süreciyle ilgili konuşan Al, “Yedinci yıl olmasına rağmen her sezon sıfırdan alıp tam manasıyla eğitim alıyoruz. Tatil bittikten sonra dışarıda Celal Al gömleğimi bırakıp burada Abdurrahman Gazi rolüne manen ve bedenen bürünmeye çalışıyorum” sözleriyle rolüne bürünürken yaşadığı sorumluluk duygusunu paylaştı.Celal Al etkilendiği sahnelerden heyecanla söz etti: “Bu kostümü giydiğim her an benim için çok özel. Bu kostümle beraber manevi manada duyduğum haz tarifsiz. İçlerinde etkileşim olarak, belki izleyicinin de çok etkilendiği sahne olarak iki sahneyi ön plana koyarım. Bir tanesi kolumun kesildiği sahne. Beni çok etkilemişti. Alpin kolunun gitmesi ölümden bile ağır bir şey ama teslimiyeti, vakuru, pes etmeyişi ve hekime bile ‘Hekim kolumu kesesin!’ deyip de kendi infazını verdirmesi çok büyük bir sadakat. Sahne o kadar etkilemişti ki hatta ağlamıştım sahnede. Diğer sahne ise Moğollar’a esir düştüğüm zamandır. İzleyici gözünde bayağı dramatik sahneydi” dedi.Ertuğrul Gazi’nin karakteri Abdurrahman Gazi ile ilişkisinden de söz eden Celal Al, “Abdurrahman Gazi için Ertuğrul Bey, komutanı olan, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu otağının reisi, Süleyman Şah’ın evladıdır. Sadece bir bey değil, aynı zamanda beyinin yadigarı. Nasıl ki Ertuğrul Gazi için Abdurrahman babasının yadigarıysa, Abdurrahman Gazi için de Ertuğrul hem kardeşi hem sırdaşı hem de beyinin kanıdır. Öz kardeş değilse bile can kardeş bağıyla bağlı olduğudur. Sayısız cenge, sefere gitmiş, her türlü sıra vakıf olmuş ama duymam, görmem, bilmem düsturuyla hareket etmiş, ömrünü sadakatle çizmiş yaverlik şerefini en iyi şekilde yapmaya çalışmış birisi. Çok şükür senaristimiz, yapımcımız, yönetmenimiz, bütün ekip özveriyle birbirini beslediği için Abdurrahman Gazi de elinden geldiğince vasfını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor” sözleriyle karakterinin öne çıkan değerleriyle ilgili de açıklamalar yaptı.‘Kuruluş Osman’ın gelecek bölümlerdeki sürprizlerinden de bahseden Al, “Kuruluş Osman’ın her bölümü çok heyecanlı ama emin olun bundan sonraki bölümler çok büyük sürprizler, çok büyük dramlar olacak ve heyecan git gide artacak. Çünkü artık devlet olma vakti” sözleriyle yeni bir dönemin başlayacağının işaretini verdi.