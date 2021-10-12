'Kuruluş Osman'da heyecan dorukta!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren ‘Kuruluş Osman’, yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.‘Kuruluş Osman’ın 66’ncı bölümünde, Osman Bey’in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya’da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor’u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.Çok sevdiği atı Karayel’in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey’i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.Öte yandan Bala Hatun’un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun’la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun’un “Bu obanın baş hatunu benim” çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.