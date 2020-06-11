'Kuruluş Osman'da heyecan zirve yaptı!

‘Kuruluş Osman’, ‘Tüm Kişiler’de %10,96 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı ile birinci olurken, AB sosyal kategoride %9,53 izlenme oranı ve 28,48 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,51 izlenme oranı ve %28,31 izlenme payı elde etti.‘Kuruluş Osman’ın 25’inci bölümü #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.25’inci bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakını nasıl bitirecek?” “Kayı Obası’na baskın düzenleyen Sofia ve Subutay’ın akıbeti ne olacak?”, “Göktuğ geçmişini hatırlayıp özüne dönebilecek mi?”, “Osman Bey tarafından yenilgiye uğratılan Balgay’ın yeni hamlesi ne olacak?” soruları, 17 Haziran Çarşamba günü ATV’de yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.