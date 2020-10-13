Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası’ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası’na geliyor. Savcı Bey’in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey’in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun’u endişeye sürüklüyor.
‘Kuruluş Osman’ kadrosuna bu bölümde ünlü oyuncular Görkem Kanbolat Arslan ve Seray Kaya katılıyor.
Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası’na gelen Nikola ve Flatyos’un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey’in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey’e kendini kabul ettirebilecek mi?
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
2. bölüm birinci tanıtım
2. bölüm ikinci tanıtım
'Kuruluş Osman'da heyecan zirvede!
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi ‘Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. ‘Kuruluş Osman’ın 14 Ekim Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek 29’uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
13.10.2020 14:52 Dizi Galeri