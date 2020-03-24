"Kuruluş Osman"da ihanetin bedeli!

Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında yanıt bulacak.Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ büyük sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bölümleriyle her çarşamba ATV’de.