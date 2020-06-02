Kuruluş Osman'da Kayı Obası'nda düğün toyu kuruluyor!

Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey’in Bala Hatun’la düğünü için Kayı Obası’nda düğün toyu kuruluyor. Bizans’ın elinden kurtulan ve babası Yannis’in intikamını almak isteyen Sofia ve adamları ise düğün toyuna tuzak kuruyor.Osman Bey ve Kayı Obası, Sofia'nın tuzağına karşı ne yapacak? Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak? Bu sorular çarşamba akşamı yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.