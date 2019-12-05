Kuruluş Osman'da kılıçlar çekildi!

Dizinin üçüncü bölümü tüm kategorilerde birinci olurken, Tüm Kişiler’de %14.73 izlenme oranı ve %28.62 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de 12.81 izlenme oranı ve %28.05 izlenme payı, 20+ABC1’de %13.31 izlenme oranı ve %30.12 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.Yayın gününde sosyal medyada yoğun etkileşim alan ‘Kuruluş Osman’, #KuruluşAteşi etiketiyle Twitter’da dünya trend listesinde altıncı sırada yer alırken, Türkiye’de ise birinci sıradaydı.Dizinin üçüncü bölümüne Osman Bey ve Şeyh Edebalı’nın buluşması unutulmaz anlara sahne oldu. Osman Bey’in tutsak ettiği suikastçının Dündar Bey ve oğlu Batur Alp tarafından salıverilmesi Kayı Obası’nda kılıçların çekilmesine neden oldu. Haberi alan Osman obaya gelerek Batur Alp’i cezalandırdı ve ne olursa olsun adaletsizliği cezasız bırakmayacağını herkese ilan etti.Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olacak ‘Kuruluş Osman’, çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.‘Kuruluş Osman’ dördüncü bölümüyle 11 Ekim çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarında.