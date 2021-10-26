"Kuruluş Osman"da kılıçlar çekiliyor!

Osman Bey’in kurduğu oyunla Papaz Gregor’u geri alması tekfuların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor’u Osman Bey’in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus’u seçer.Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru’ndan Papaz Gregor’un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey’le paylaşarak Papaz Gregor’un kendisine teslim edilmesini ister.Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt’ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası’na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.