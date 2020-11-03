''Kuruluş Osman"da Moğollar Kıyı obasında!

Flatyos’un kurduğu pusudan Bamsı Bey’in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan’ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey’i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası’na dönerek Ertuğrul Bey’le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ’un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey’e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey’e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası’na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey’dir...Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar’ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey’in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey’in akıbeti ne olacak?Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.