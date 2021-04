Kuruluş Osman'dan ayrılan Ragıp Savaş: "Veda sahnesinde ağladık"

‘Kuruluş Osman’da Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş dizi ile ilgili düşüncelerini “Kuruluş Osman çok kıymetli bir iş. Çok büyük emeklerle seyirci karşısına çıkan yapımlar bunlar. 21. yüzyılda tarih duygumuz maalesef kaybolmaya başladı. Bu açıdan da bu tarz projeleri çok kıymetli buluyorum. Biz dizi çekiyoruz, tarihi birebir çekmiyoruz. Dizi deyince işin içine bir kurgu giriyor. Seyircilerimize şunu söylemek isterim ki; burada gördüğünüz şeyleri tamamen tarihe bakarak kıyas yapmayın. Dizi olduğu için farklı şeyler olabiliyor. Böyle bakmakta fayda var” sözleriyle ifade etti.Bozdağ Film Platosu’ndaki ilk günlerini ve yaşadığı duyguları ise “Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü benim tahayyül ettiğim plato böyle bir plato değildi. Daha önce platoda çalıştım ama böyle büyük, imkanları yüksek bir platoda olmadığım için çok heyecanlandım. Ve benim oyunculuk deneyimimde tarihi bir iş hiç olmamıştı. Bu heyecan, yaptığımız görüşmeler, dramaturji, senaryo çalışmaları, kostüm provaları, at ve kılıç eğitimleri vs. bütün eğitimlerde artarak devam etti. Dizinin ilk sahnesini Metin Hoca ile biz çektik. Deneyimli denebilecek bir oyuncu olmama rağmen sanki daha konservatuvarı yeni bitirmiş, ilk dizisini çeken bir oyuncu heyecanını yaşıyordum. Yaklaşık bir 4-5 bölüm bu heyecanım sürdü. Platonun büyüklüğü, kaleden obaya, obadan Söğüt’e, Söğüt’ten ormana gitmelerimiz… İlk önce ambale oldum ama sonra yavaş yavaş her şeyi sindirmeye, daha iyi anlamaya başlayınca da işin tadını daha iyi anlamaya başladım” şeklinde anlattı.Savaş, ‘Kuruluş Osman’ yolculuğu boyunca etkisinde kaldığı sahnelerle ilgili “Bir sahne diye söylersem diğer çektiğim sahnelere haksızlık olur. Çok sahnede duygulandım, heyecanlandım, birçok sahne de açık söylemek gerekirse zor geldi ama tabii ki prova ederek, çalışarak, sahne üzerine istişareler yaparak sahnelerimizi çektik” şeklinde konuştu.Setten yanına hatıra olarak almak istediği eşyanın kılıcı olduğunu belirten Savaş, “Bugün konuştuk; kılıcımı istiyorum. Onu ömür boyu saklamak isterim. Kıymetliydi benim için. Pusatım diyeyim…” sözleriyle ifade etti.Ragıp Savaş, karakteri Dündar Bey’i ve Osman Bey ile olan ilişkisini anlattı: “Öldüğü ana kadar ben de Ragıp Savaş olarak Dündar’ın yaptıklarını çok doğru bulmuyorum. Töreye çok aykırı şeyler yaptı. Şiraze kaydığı zaman bambaşka yerlere savruluruz ya hayatta, Dündar da artık bir yerden sonra o beylik savaşında maalesef kantarın topuzunu kaçırdı. Osman ile çatışmaları beylikten önce Osman’ın çok genç olmasından kaynaklanıyor. Sonuçta Dündar, Ertuğrul Gazi ile birlikte o kadar çok tecrübe edinmiş ki, siyaseten Osman’ın yapmasını istemediği şeylere ‘dur’ diyor. Vekaleten beylik Ertuğrul Gazi’den Dündar’a geçtiğinde Osman’a diyor ki: ‘Oba dışına çıkma, yanlış şeyler yapmamaya çalış.’ Tabii ki deli kan olan Osman hiçbir şeyi dinlemedi. Çatışma oradan başladı. Ondan sonra beylik savaşına dönünce iş iyice kızışmaya başladı. ‘Bir emmi ve yeğen bu hale gelir mi?’ Bunu tarihte çok gördük. Belki günümüzde de yaşanıyor hala. Evet yaşadılar bunları. Sonunda da bana göre olması gereken oldu. Dündar’ın saf bir tarafı da var. Çabuk inanıp inandığına göre hareket eden bir yanı var. Oradan da çok şey kaybetti. Dündar’ı düz bir karakter olarak görmek mümkün değildi. Güzel toplar geldi, ben de güzel bir şekilde gelişine vurmaya çalıştım. Umarım seyircimiz beğenmiştir, Dündar’a kızsa da onu anlamaya çalışmıştır. Diyor ya: ‘Bir avuç kan dökülecekti ama sonrasında kan deryasının önüne geçilecekti.’ Yapmaya çalıştığı şeylerden biri de buydu. Ama kandırıldığı için ve kendi zaaflarından dolayı da bu başka bir yere doğru evrildi.”Diziye veda eden Ragıp Savaş, çektiği son sahneyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: “Ölüm sahnesini izlediniz. Orada Osman’ın emmisine olan duygusu, Bamsı Bey’in, Alplerin, kızının duyguları… Çok ağladık sahnede. Hala gözlerim doluyor. Çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Tabii son söz her zaman seyircinindir. Artık son yolculukta bile yine kopmadan, yine bir gönül bağı kurarak onlardan bir ricası oldu: ‘Beni şerefli bir Bey gibi boğmadan, Bayhoca’yı öldüren okla öldürmeni istiyorum.’ dedi. Osman da kabul etti. Arkasını dönüp gitti ve nihayete erdi sonunda. İyi de bir veda oldu. Çok güzel yazılmış bir sahneydi. Biz de büyük bir lezzetle Dündar’ın son sahnesini oynadık. Umarım seyircimiz de bizimle aynı fikirdedir.”