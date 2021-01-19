'Kuruluş Osman'dan çok konuşulacak bir bölüm...

Dizinin 20 Ocak Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek 42’nci bölümünden yayınlanan ilk fragman beklentiyi zirveye taşırken, Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinden ilk görüntüler nefesleri kesti.Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt’teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alacak!Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi’ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey, beyleri Söğüt’te düzenleyeceği toya çağırmıştı. Konstantinopolis’ten gönderilecek yeni birliklerin müjdesini alan Nikola, toya engel olmak üzere Flatyos ve askerlerini Söğüt yolunda konuşlandırmış ve Türk beylerinin bazılarını katletmişti.‘Kuruluş Osman’ın 42’nci bölümünde Osman Bey, şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak için alpleriyle birlikte ölüm kalım savaşına girecek. Türk televizyon tarihinde görülmemiş bir aksiyonun ekrana geleceği savaş sahnesi, izleyicinin nefesini kesecek. Osman Bey ayrıca, Ertuğrul Bey’in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun’a bildirecek.Osman Bey ve alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola’ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Osman Bey’in yeniden evlenecek mi? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararını nasıl karşılayacak?Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.