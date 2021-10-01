'Kuruluş Osman'dan ezberleri bozan yeni fragman!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.‘Kuruluş Osman’ın ikinci fragmanında, merakla beklenen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.‘Kuruluş Osman’ın en sevilen karakterlerinden Selcan Hatun’un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun’un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun’un tepkisine de yer verildi.Görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, üçüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasına neden oldu!Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan ‘Kuruluş Osman’, ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey’in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.