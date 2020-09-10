'Kuruluş Osman'dan olay yaratacak tanıtım!

Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren ‘Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımında Burak Özçivit’in yanı sıra, kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın ve Emin Gürsoy rol aldı. Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu. Tamer Yiğit’in yeni sezonda hangi karaktere hayat vereceği ‘Kuruluş Osman’ hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.“Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir” sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden ‘Kuruluş Osman’ hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Onbinlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağını kanıtladı.Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’, kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.Yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.