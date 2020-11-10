'Kuruluş Osman'dan yeni fragman...

Oğlu Mönke’yi Geyhatu’ya teslim ederek Kayı Obası’nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola’nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar’ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey’in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos’la yüzleşmeye gider.Aygül ve Selcan Hatun’un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey’in sözünden çıkarak Kulucahisar’a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey’in tutuklanması emrini verir...Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.