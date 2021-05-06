'Kuruluş Osman'dan yeni fragman...

‘Kuruluş Osman’ Tüm Kişiler kategorisinde 11,68 reyting, 26,11 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde 11,44 reyting, 23,61 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.‘Kuruluş Osman’, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu.Osman Bey’in vergi almak için Kayı Obası’na gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi ortalığı karıştırdı. Haberi alan Togay intikam için and içerken, Osman Bey’in itaatsizliği Selçuklu sarayında da yankı buldu. Moğol Valisi, Osman Bey’in cezalandırılmasını isteyince Sultan Mesud bizzat görüşmek üzere Osman Bey’i başkente çağırmaya karar verdi.Osman Bey, Togay’ın saldırması ihtimaline karşılık obada tedbirlerini artırıp uç bölgesindeki Türk obalarına haber salarken, obadaki casusundan haber alan Nikola ise Türk-Moğol kavgasından faydalanmak üzere harekete geçti ve hedefine Togay’ı koydu.Moğol valisinden gelen emirle Osman Bey’e saldırma planını rafa kaldıran Togay, vergisini ödemeyen Yarhisar Tekfuru’na karşı harekete geçmeye karar verdi. Selçuklu sultanının gönderdiği elçi Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e hilat giydirdi ve sultanın davetini iletti. Davete icabet etmeye karar veren Osman Bey, alpleri ile birlikte Konya’ya doğru yola çıkarken obanın güvenliğini ağabeyi Gündüz Bey’e emanet etti.Osman Bey’in yokluğunda Nikola’nın obadaki casusunu ele geçiren Gündüz Bey ve Bamsı Bey, Nikola’nın Togay’a saldıracağını öğrendi. Selçuklu sarayında Sultan Mesud’la görüşen Osman Bey, Moğol valisinin küstah tavırları karşısında ağzının payını verirken; Sultan Mesud güç toplayana kadar Moğollara tabi görünmesini istedi. Sultan Mesud vergiyi Moğollara değil kendisine ödemesini talep etti.Osman Bey’in Selçuklu sultanının övgüsüne mazhar olmasına bozulan Umur Bey, Nikola’nın da talebiyle Togay’a karşı harekete geçme kararı aldı. İkili Togay’ı Yarhisar yolunda vurmayı planladı.Konya dönüşünde Nikola’nın planlarından haberdar olan Osman Bey, Umur Bey’le görüşerek planlarından bahsetti ve Togay’a saldırmamasını talep etti. Ancak Umur Bey bu talebi reddetti ve Nikola ile birlikte Togay’ı tuzağa düşürmek için alpleriyle birlikte yola çıktı. Umur Bey’in hamlesini haber alan Osman Bey, Umur Bey’in karşısına çıktı ve bir kez daha uyarıda bulundu. İki bey arasındaki gerilim giderek yükselirken, durumu öğrenen Şeyh Edebalı geldi ve ortalığı yatıştırdı. Şeyh Edebalı beyler arasındaki bu gerilimin son bulması ve birliğin sağlanması için Osman Bey’e yapması gerekeni söyledi: “Malhun Hatun’la evleneceksin.”Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.