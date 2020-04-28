'Kuruluş Osman'dan yeni fragman: "Bu obadan ancak ölün çıkar"

‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.