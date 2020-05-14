'Kuruluş Osman'dan yeni fragman: "Osman bey kuşatma altında"

Osman Bey’in Balgay’ın elinden kaçarken ağır yaralandığı finaliyle zirve yapan 21’nci bölüm, Tüm Kişiler’de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile birinci, AB sosyal kategoride %10,06 izlenme oranı ve 22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1’de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.#KuruluşRuhu etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de trend listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünya trend listesinde de yer aldı.Bölümün ardından yayınlanan 22’inci bölüm fragmanı ‘Kuruluş Osman’ hayranlarında büyük heyecan yarattı. “Osman Bey, kendisine kurulan tuzaktan nasıl kurtulacak”, “Bala Hatun, Osman Bey’in yaralandığını duyunca ne yapacak”, “Alişar’ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Dündar, doğru yolu bulacak mı”, “Osman Bey’in yaralanması ile Kayı Obası’nda dengeler nasıl şekillenecek” soruları çarşamba akşamı 20.30’da ekrana gelecek 22’inci bölüm yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.