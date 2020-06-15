Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u 'aşk' açıklaması!

Aslıhan Karalar, sezon finali yapmaya hazırlanan “Kuruluş Osman” hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Karalar, diziyle ilgili yapımcıdan gelecek her türlü değişikliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Aslıhan Karalar, koronavirüs korkusu taşıdığı için henüz tatil planı yapmadığını belirtti, "Biraz korkuyorum ailemle yaşadığım için" dedi. Güzel oyuncu Bodrum’da bu sezon şezlong fiyatlarının 1000 TL’ye kadar çıkarılmasıyla ilgili, "Duydum. Fazla tabii ki. Gideceğimi düşünmüyorum. Tekneler bu yaz ön planda." ifadelerini kullandı.Aslıhan Karalar erkek arkadaşının olmadığını da sözlerine ekledi: "Yok, erkek arkadaşım yok. Aileden dolayı yorum yapmam doğru olmaz." (tv100.com)