'Kuruluş Osman'ın ekrana dönüş tarihi açıklandı!

Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan ‘Kuruluş Osman’; yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden dizi, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.7 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, bu sezon da çarşamba akşamları Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.