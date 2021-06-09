ATV'nin reyting rekorları kıran Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla da yakından takip ediliyor.Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümde sezon arası verecek.Burak Özçivit, diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum' demişti.