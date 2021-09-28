'Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir ‘Kuruluş Osman’ın ekranda olacağının mesajını verdi.6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak ‘Kuruluş Osman’da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.‘Kuruluş Osman’ dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.atv ekranında 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, ‘Kuruluş Osman’ çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile yine reytinglerin zirvesinde yer alacak.