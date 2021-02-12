'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü aksiyona doyuracak!

Yeni bölümde Osman Bey, Nikola’nın kurduğu Haçlı ittifakının tüm cephelerdeki saldırısına karşı obasını ve can dostu Bamsı Bey’i korumak için ölümüne mücadele edecek.Heyecanın zirvede olacağı bölümün çekimleri zorlu hava şartlarına rağmen büyük titizlikle gerçekleştirildi. Osman Bey rolünde Burak Özçivit, aksiyon ve dövüş sahnelerinin gerçekçi biçimde yansıtılması için koreografi ve aksiyon ekibiyle birlikte uzun saatler boyunca hazırlık yaptı. Özçivit’in çalışkan ve özverili tavrı ekip arkadaşlarının da takdirini topladı.‘Kuruluş Osman’ın 46’ncı bölümünde, Targun, emrindeki Kuman askerleriyle obaya düzenlediği baskının ardından emanetlerle birlikte Bala Hatun, Lena Hatun ve Dündar Bey’i de esir alıyor. Bamsı Bey’le birlikte Nikola’nın tuzağından kurtulmak için savaşan Osman Bey ise Bala Hatun başka olmak üzere tüm esirleri ve kaçırılan emanetleri geri alabilmek için soluksuz izlenecek bir mücadeleye atılıyor.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.