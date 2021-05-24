'Kuruluş Osman'ın yeni fragmanı yüreklere dokundu!

‘Kuruluş Osman’ın 60’ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun’un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuruyor.Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey’le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey’i ağır yaralayacak. “Şimdi intikam vaktidir” diyerek Togay’ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay’ın “Osman’a bir baba acısı daha yaşatayım” sözleri dikkat çekiyor.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.Kuruluş Osman 60. Bölüm Fragman