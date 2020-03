Kuruyan cildinizi doğru bakım ile tazeleyin!

Her cilt tipinin kendine göre ihtiyaçları ve yaşadığı farklı cilt sorunları var. Ancak bu sorunlar doğru beslenme metodu ve kişiselleştirilmiş bir bakım rutini ile çözümlenebiliyor. Kuru cilde sahip olanların sıkça karşılaştığı sorunların başında hassasiyet, kızarıklıklar, tahriş ve erken yaşlanma geliyor. Bilhassa cilde kaybettiği nemi geri kazandırmak bu noktada en büyük önemi taşıyor.Tükettiğiniz gıdalar cildinizi de doğrudan etkiliyor. A, B2, C ve E vitaminleri ile Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinin eksikliğinin yanı sıra yeterince su içmemek de cildin kurumasına neden olabiliyor. Ancak cildinizi sadece krem kullanarak nemlendirmeniz asla yeterli olmayacaktır! Ancak yediklerinizi dikkat ederek cildinizi içten besleyip nemlendirebilirsiniz. Örneğin, salatalık tüketebilir, kabuğunu da yüzünüze maske yapmak için kullanabilirsiniz. A, C ve K vitaminleri, folik asit, kalsiyum, magnezyum, potasyum içeren salatalık cildinizi besler.Taze ya da kavrulmamış kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler de cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra patates, kayısı, mango, karaciğer ve havuç gibi A vitamini açısından; ıspanak, fındık, kuşkonmaz, balık gibi E vitamini açısından zengin besinler tüketmek de cildinizin doğal bir şekilde nemlenmesini sağlar. Tabii ki tüm bunları günde en az 2 litre su içtiğinizi varsayarak söylüyoruz!Cilt tipiniz ne olursa olsun sağlıklı bir cildin ilk adımı onu derinlemesine temizlemekle başlıyor. İyi temizlenmeyen ciltler pek çok soruna davetiye çıkarıyor. Kuru ciltler ise iyi temizlenmemesi durumunda, makyaj kalıntıları, kir ve yağ gözeneklerinizi tıkayıp cildinizin hava ile temasını keserek kurumayı artırıyor. Kuru cilde sahipseniz öncelikle sabun gibi ürünler yerine köpük gibi daha yumuşak ürünleri tercih etmeniz gerekiyor.Yoğunlaştırılmış ve zengin içeriğe sahip bakım kremleri cilde ihtiyacı olan nemi sağlamaya yardımcı oluyor. Bu kremlerin yanı sıra nemlendirme etkisi olan serumlar ve maskelerden de istifade edebilirsiniz. Nem maskeleri cildin nem seviyesini kısa sürede artırdığı gibi cilde daha pırıltılı ve tazelenmiş bir görünüm kazandırıyor. Bu nedenle haftada birkaç kez maske uygulaması ve peeling yaparak cildinizi desteklemeniz çok önemli. Ani sıcaklık düşüşü ya da yükselişi gibi iklim değişiklikleri de cildinizin nem dengesini bozabiliyor. Kuruyan ve pul pul dökülen cildinizi ölü derilerden arındırdığınızda kullanmış olduğunuz bakım ürünlerinin etkisi de oldukça artıracaktır. Meyve bazlı mikro tanecikli yumuşak peeling’ler bu anlamda çok faydalı olabilir. UV ışınları cildinizi daha da kurutacağı için güneş koruma faktörlü ürünleri de ihmal etmemelisiniz.