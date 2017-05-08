Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 11.47'de, yerin 7.19 kilometre altında meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 11.47'de Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaşam - 08 Mayıs 2017 12:01
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