Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 11.47'de Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam - 08 Mayıs 2017 12:01
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 11.47'de, yerin 7.19 kilometre altında meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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