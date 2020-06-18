Kuşum Aydın sert çıktı: "Bu şerefsizler cenazeme gelmesinler!"

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan sanatçı Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı ''Sansürsüz'' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu şu sözleriyle anlattı : ''Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler. Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma dedim ki ''Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum'' dedi.Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Kuşum Aydın, yıllar sonra Youtube'da katıldığı ''Sansürsüz'' programında şu itiraflarda bulundu : ''Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Benim hayalim Bodrum'da yaşlanmak. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!''