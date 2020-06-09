Kutsal "Bırak Kırılsınlar" diyor!

Kutsal’in ilk albümünde rock versiyonunun yer aldığı bu bestesinin, bugünlerde akustik versiyonunu yayımlama sebebi, son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe daha da artmasına dikkat çekmektir. Söz ve bestesi Kutsal’a ait olan Bırak Kırılsınlar’ın, aranjesi ise Türkiye ‘nin en iyi Rock aranjörü ve gitaristlerinden Serdar Öztop imzası taşıyor…Single’ın masteringi ise, Grammy Ödüllü ses mühendisi EvrenGöknar tarafından gerçekleştirildi.Los Angeles’da ev ortamında çekilen Bırak Kırılsınlar’ın klibi, Mart ayında, İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi’nde gerçeklestirilen, kadın temalı Shenema Kısa Film festivalinde gösterilmiştir. Video klipte; kadın haklarını temsil eden semboller, sloganlar ve dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen kadın eylemlerine yer verilmiştir…Aynı zamanda Kutsal için, aile ve toplum içinde kadına yönelik şiddet konusu, ayrıca bir önem taşımaktadır…Amerika ‘da ve Türkiye ‘de konserlerine devam eden Kutsal, Amerika'da albüm çıkaran ve aktif olarak müzik hayatina devam eden ilk ve tek Türk kadın Rock müzisyenidir.Kutsal‘ın Bırak Kırılsınlar (Akustik Versiyon) adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yayında !