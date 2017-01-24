Kutsi’nin uğruna yedi yıllık eşini boşadığı Feyza Çıpa ile aşkı tam gaz devam ediyor. Kameralar karşısına çıkmayan, ilişkilerini mümkün olduğu kadar gizli yaşamaya gayret eden çift, ilk kez geçtiğimiz ay bir tiyatronun galasında birlikte poz vermişti.
Hatta Çıpa Kutsi’den evlenme teklifi aldığını söyleyerek, ilişkilerinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuştu.
Özellikle Kutsi’nin eşinden boşanmasının ardından rahat bir nefes alan çift, yaklaşık üç hafta önce tatil için Almanya’ya gitti. Orada bol bol fotoğraf çektirseler de ikili bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmadı. Ama ne var ki hemen hemen tüm tatil fotoğrafları ve çiftin özel anlarını yansıtan görüntüler, Feyza Çıpa’nın bir hayranı tarafından, üstelik ikiliyi etiketlemek suretiyle Instagram’da paylaşıldı.
Kutsi ve Feyza Çıpa'nın fotoğrafları hayranından
Eşinden boşanmasına rağmen, aşklarını hala gizli kapaklı yaşamaya devam eden Kutsi ve Feyza Çıpa, en özel anlarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıyor ama hayranları fan sayfasından paylaşıyor.Magazin - 24 Ocak 2017 19:21
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