Kutsi’den çok konuşulacak evlilik teklifi

Şarkıcı Kutsi, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Feyza Çıpa’ya bakın nasıl bir evlilik teklifinde bulunmuş.

Magazin - 06 Mayıs 2017 22:00
Ekim ayında ilişkilerinin dördüncü yılını dolduracak olan oyuncu Feyza Çıpa ve şarkıcı-oyuncu Kutsi, magazin gündeminin yakından takip ettiği çiftlerden…

Birlikteliklerini istikrarlı şekilde sürdüren Çıpa ve Kutsi’nin evlilik yolundaki süreçleriyse, geride bıraktığımız yıl başladı. Çıpa’nın Kutsi’den son derece romantik bir evlilik teklifi aldığı öğrenildi.

Kutsi ve Feyza Çıpa'nın fotoğrafları hayranından

Kutsi ve Feyza Çıpa'nın fotoğrafları hayranından



Yeniköy’de Çıpa’nın sıklıkla gittiği bir mekânda sürpriz bir organizasyon hazırlayan Kutsi, sevgilisini deyim yerindeyse mutluluktan havalara uçurdu. Feyza Çıpa, mekândan içeri girdiğinde ortamın karanlık olmasına önce bir anlam veremedi. Tam bu sırada bir perdenin arkasından elinde çiçeklerle çıkan Kutsi ve çiftin ortak arkadaşları Çıpa’yı şaşkına çevirdi.

Çıpa’yı asıl şoke eden ise Kutsi’nin romantik evlilik teklifi oldu. Sevgilisine tektaş yüzüğünü takdim edip, “Benimle evlenir misin?” diye soran Kutsi, “Evet” cevabını alınca hayli mutlu oldu.

Yaşananları doğrulayan Çıpa, ayrıntı vermekten kaçınırken evlilik tarihlerine yönelik soruları da yanıtsız bıraktı. Ancak Zekeriyaköy’de ev bakan ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre hazırlıkların başladığı öğrenildi.

Kutsi ve Feyza Çıpa artık saklamıyor!

Kutsi ve Feyza Çıpa artık saklamıyor!



Kaynak: sozcu.com.tr
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Bağlantılar: Kutsi, Feyza Çıpa

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