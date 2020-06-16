Kuzey Yıldızı dizisiyle ilgili flaş karar!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta koronavirüs salgını nedeniyle sete verilen araya son verilmiş ve ekip çalışmalara başlamıştı. Aranın ardından dizinin iki bölümü daha yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölüümü ABC1’de yüzde 3.29 rating ve yüzde 9.71 izlenme payı, AB’de yüzde 2.37 rating ve 7.07 izlenme payı ve Total’da 5.03 rating ve yüzde 13.88 izlenme payı elde etti.Ersoy Güler'in yönettiği dizinin 31. bölümünde sezon finali yapmasına karar verildi. Son olarak 29. bölümü yayınlanan dizinin 31. bölümünün çekimleri devam ediyor.