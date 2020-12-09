Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine sürpriz transfer!

Show TV'nin başarılı dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a sürpriz bir isim konuk oluyor. Bir döneme damga vuran efsane dizi Deniz Yıldızı ile adını duyuran Güneş Emir, "Şahika" rolüyle kadroya katıldı. Güneş Emir'in karakterinin ilgi çekmesi halinde kadroda kalıcı olarak yer tutacağı konuşuluyor. Aksi halde Emir'in bir kaç bölüm sonra diziye veda etmesi bekleniyor.