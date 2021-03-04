'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Saldırıya uğrayan Sefer, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Haberi alan ailesi, Sefer'i eve döndürmek için ne kadar uğraşsa da onu ikna edemedi. Kalbi kırılan Sefer, yola tek başına devam etmeye karar verdi. Yeniden sokaklara döndü ve başını belaya sokmakta da yine gecikmedi. Gençler, eve gelen davetsiz bir misafirle büyük panik yaşadı. Ivanka, hırsız olduğunu ve mafyadan bir elmas çaldığını söylerken, hepsini kocasını kurtarmak için yaptığını açıkladı. Zor durumda olduğunu düşündükleri Ivanka'ya yardım eden gençler, soyulduklarında ise büyük bir şok yaşadı. Sokaklara geri dönen Sefer, organ mafyasının eline düşünce korku dolu anlar yaşandı. Sefer'in yardımına koşanlar ise pampaları Kuzey ve Ruhi oldu. Kuzey ve Yıldız'ın yokluğunda işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Sefer'in ve gençlerin başı büyük bir belaya girdi. Nahide'nin aldığı hediye kolye, Sefer'i zor durumda bıraktı. Ivanka, kolyenin peşine düşerken, tam o anlarda gelen Nahide, Sefer ile Ivanka'yı birlikte yakaladı. Kuzey'in kızlarını, bacanakları, Mete ve Halil İbrahim'i de mafya kaçırdı. Haberi alan Kuzey şoke olurken, gençlerin nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!