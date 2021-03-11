'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ivanka yüzünden gençler, Rus mafyası tarafından kaçırıldı. Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçerken, Sefer ve Nahide'nin de elmas yüzünden başı dertteydi. Heyecan dolu bölümde herkes elmasın peşine düştü. Sefer ve Nahide, mafyadan kaçmaya çalışırken, saatin peşindeki bir başka isim olan Kartal'ın eline düştü. Nahide'yi rehin alan Kartal, Sefer'i saat ve karısı arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Sefer ise tercihini adama saldırmaktan yana kullandı ancak kurtulmaları hiç kolay değildi. İkili tam her şeyden kurtuldum derken, odayı Boris bastı. Sefer ise saati vermek yerine camdan aşağı attı. Gençler, Ivanka yüzünden Rus mafyası tarafından rehin tutulurken Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçti. Sefer ve Nahide'yi rehin tutan Kartal, Kuzey ve Ruhi'yi de alınca işler karıştı. Pampalar kurtulmanın bir yolunu ararken, Sefer buldukları saati tekrar camdan atarak şaşırttı. Tüm gerçekleri öğrenen Yıldız ise Kuzey'i kurtarmak için harekete geçti. Olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlarken, finalde rehin alınan Kuzey, Yıldız ve diğerlerine sürpriz bir yardım geldi.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!