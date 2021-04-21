'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ramazanın gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Yıldız, hazırlıklar için kolları sıvadı. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında olan anlaşmazlığı bitirip, küsleri barıştırmak isteyen Yıldız'ın hazırlığıyla büyük bir iftar sofrası kuruldu. Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin bir araya geldiği büyük iftar sofrası keyif dolu anlara sahne olurken, düzenlenen Ramazan eğlenceleri ekran başındaki izleyicileri de çok sevilen geleneksel Ramazan günlerine götürdü. Yüzleri güldüren anlardan sonra finalde Kuzey ile Yıldız uyurken evlerine giren gizemli adam ise herkesi şoke etti. Güney bebeği beşiğinden alan adamın kim olduğu ve neden böyle bir hamle yaptığı büyük bir merak konusu oldu.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!