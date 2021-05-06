'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi. Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı. Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu. Feride'nin korku dolu anlarının ardından olayı öğrenen Ruhi, tüm gençlere karate dersi vermek için harekete geçti. Sahilde tüm gençleri toplayan Ruhi'nin karate dersi ekran başındaki seyircilere eğlence dolu dakikalar yaşattı. Finalde Kuzey'e gelen kötü haber ise herkesi şoke etti. Feride, Mete'nin iftar daveti üzerine onunla birlikte yola çıktı. Ardından akşam ailesiyle beraber yemek yiyen Kuzey'e bir telefon geldi. Telefondaki polis memuru, "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti." dedi.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!