'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Çetin, Yıldız'a Şule'nin ihanet belgelerini vererek şaşırtan bir hamle yaptı ancak Yıldız, yaşadıklarından sonra Çetin'e güvenmemeyi öğrenmişti. Belgeleri sahibine vermeye karar vererek Kuzey'in yanına gitti ancak iki inatçı keçi bir araya gelince yine atışmaya başladı. Çetin, Kuzey'i arayarak belgeleri Yıldız'a verdiğini söyleyince Kuzey sinirle Yıldız'ın yanına gitti. Denizin ortasında karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim yükselirken, aylardır beklediği belgelere nihayet kavuşan Kuzey, görüntüleri göstermek için avukatın yanına gitti. Çetin'in verdiği görüntüler yeterliydi ancak montaj olup olmadığının incelenmesi 2 ay sürecekti. Olanlar karşısında öfkelenen Şule ise Çetin'le yüzleşince şok edici bir gerçeği öğrendi, Çetin, belgeleri vermek için Şule'nin sevgilisinden para aldığını söyledi. Kuzey mutlu haberi ailesine verirken, Pembe de Doktor ile evleneceklerini söyleyince evde bayram havası yaşandı. Kuzey, özgürlük biletine ulaşsa da Yıldız ile hala bir araya gelememişti. Kuzey'le Yıldız, aralarındaki asıl engelin kendileri olduğuna karar verdi ve sonunda Yıldız'ın da ikna olmasıyla bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verdiler. Terapist, ikiliye bir sorumluluk alıp kendi problemlerini unutmaları gerektiğini söyleyerek sürpriz bir öneride bulundu, küçük bir çocukla 3 gün boyunca ilgileneceklerdi! Yıldız zaten cezaevinde tanıdığı Pamuk'u psikolojisi iyi olmadığı için almaya karar vermişti. Böylelikle ikili bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşayacaktı. Sefer ve Nahide'nin yıllardır bekledikleri şey nihayet gerçekleşti, Nahide hamileydi. Anne-baba olacağını öğrenen çift sevinçten havalara uçarken bir yandan da aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark etti. Nahide, Sefer'e çocuğuymuş gibi bakması için bir "yumurta" verirken, Sefer'in bu sorumluluk karşısında başına gelenler seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!