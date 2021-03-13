'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta beklenen düğün gerçekleşiyor!

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 55. bölümünde; Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında yıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşmek üzeredir. İki aile arasındaki bağlar bir kat daha perçinlenecektir. Sonunda tüm sevenler kavuşmuş, iki ailenin üzerindeki kara bulutlar neredeyse tamamen dağılmıştır. Artık herkes kendi hayatıyla uğraşacaktır. Kuzey, Yıldız’ın yokluğunda restoranı ayakta tutmaya çalışmaya devam etmektedir. Peşlerini bırakmayan talihsizlikleri yine Yıldız’dan saklamayı başaracağını zannederken bu sefer yakalanmıştır. Bunun üzerine Yıldız, bıraktığı işine kesin dönüş yapmaya karar verir. Yıldız, Kuzey adına da bir karar almıştır. Ama bunun yol açacağı sonuçları kimse tahmin edememiştir, Yıldız bile.Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.