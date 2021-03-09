'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük macera

Sürpriz yardım;https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/kuzey-yildizi-ilk-ask-surpriz-yardim/94011Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 3.31 rating ve yüzde 6.77 izlenme payı, AB’de yüzde 2.08 rating ve 4.49 izlenme payı, Total’de 5.28 rating ve yüzde 10.87 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #ElmasınPeşinde etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.Sefer'i Ivanka ile beraber yakalayan Nahide'nin öfkesi çok büyük oldu. Sefer, Nahide'nin elinden kurtulamadı. Asıl büyük sorun ise peşlerine düşen mafya oldu. Sefer ve Nahide, mafyadan kaçmaya çalışırken, saatin peşindeki bir başka isim olan Kartal'ın eline düştü. Nahide'yi rehin alan Kartal, Sefer'i saat ve karısı arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Sefer ise tercihini adama saldırmaktan yana kullandı ancak kurtulmaları hiç kolay değildi. İkili tam her şeyden kurtuldum derken, odayı Boris bastı. Sefer ise saati vermek yerine camdan aşağı attı.https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/kuzey-yildizi-ilk-ask-secimini-yap-/94006Gençler, Ivanka yüzünden Rus mafyası tarafından rehin tutulurken Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçti. Feride'nin attığı konum sayesinde otele gelen Kuzey, burada kendini büyük bir aksiyonun içinde buldu. Saati bulup Ruslara teslim etmek isterken, kendisi de rehin alındı. Sefer ve Nahide'yi rehin tutan Kartal, Kuzey ve Ruhi'yi de alınca işler karıştı. Pampalar kurtulmanın bir yolunu ararken, Sefer buldukları saati tekrar camdan atarak şaşırttı.https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/kuzey-yildizi-ilk-ask-saati-verin-kurtulun-/94008Mafyadan kaçmak isteyen gençler, otelin içinde adeta saklambaç oynadı. Halil İbrahim ve Osman, housekeeping kılığına girip mafyaların peşine düşerken, diğerleri de havuza atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Tüm gerçekleri öğrenen Yıldız ise Kuzey'i kurtarmak için harekete geçti. Silahlarını alan Yıldız, Kartal'ın odasını basarken, beklenmedik bir gelişme Yıldız'ı arada bıraktı. Mine'yi rehin alan Kartal, Yıldız'ın elini kolunu bağladı.https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/kuzey-yildizi-ilk-ask-yildizdan-kurtarma-operasyonu/94010Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!