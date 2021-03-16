'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta korkutan patlama!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 5.65 rating ve yüzde 11.60 izlenme payı, ABC1’de yüzde 3.66 rating ve yüzde 7.21 izlenme payı, AB’de yüzde 2.82 rating ve 6.05 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #NeşeveHüzün etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.Uzun zamandır evlilik hayali kuran Kamer ile Poyraz için mutlu gün nihayet geldi. Kuzey'in kendisine sorduğu bilmecenin cevabını bulan ve Kamer ile evliliğine onay verilen Poyraz, büyük bir sevinç yaşadı. İkili hiç vakit kaybetmeden evlenmek için harekete geçti. Sandık alma töreninde eğlenceli anlar ekranlara gelirken, Kamer ile Poyraz'ın kına töreninin Kuzey ile Yıldız'ınkine benzerliği herkesi güldürdü. Poyraz ile Kamer'in kınası Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini yeniden bir araya getirdi.Kamer ile Poyraz'ın düğün günü hem eğlenceli hem hüzünlü anlara sahne oldu. Poyraz, ailesiyle birlikte Mollaoğlu evine gelin almaya geldi. Kamer, ailesinden ayrılırken duygusal anlar yaşarken, Kuzey de Yıldız'ı alırken yaşadıklarının acısını çıkardı.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!