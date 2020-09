'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yol ayrımı!

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 30. bölümünde çeyrek asırlık rüya gerçek olmuş, Yıldız sonunda Kuzey’i öpmüştür. Mutluluğa artık her zamankinden daha yakındır. Fakat talihsiz aşığımız ne zaman bir rüyaya dalsa hep büyük bir acıyla uyanmıştır. Yine öyle olur. Yıldız, hiç olmak istemediği yol ayrımındadır artık. Yaptığı seçim, kendisini bile şaşırtacaktır. Kuzey, her şeyden habersiz, Yıldız’ın uyandığı rüyanın tam da ortasındadır. Sonunda mavişiyle kavuşacaktır, aralarındaki en büyük engel, yani inatları ortadan kalkmış, nihayet Yıldız’ın güvenini kazanmıştır. Fakat Kuzey, aşkına öyle bir kapılmıştır ki etrafındaki başka hiçbir şeyi görememektedir. Başlarına gelen felaket, Kuzey’in aklını başına getirecektir. Ama belki de her şey için artık çok geçtir.Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 30. Bölüm Tanıtımı: