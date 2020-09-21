'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Kuzey, Yıldız'ın itirafıyla ne yapacağını şaşırdı. Kızlarının bu acı haberi duyunca yaşayacaklarını düşünüp üzülen Kuzey, gerçekleri öğrenmek için Şule'nin yanına gitti. Aşkı ve vicdanı arasında kalan Yıldız, kızları kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çetin'in verdiği hazine haritasını çözmeye çalışan Yaşar, Sefer, Cihan ve Pembe Farsça bildiği için Kamer'den yardım istedi. Olayın içine dahil olan Poyraz ve Kamer, duyduklarını Sefer ve Nahide'ye anlatınca dördü hazinenin peşine düşmeye karar verdi. Şule, kızlara hastalığını anlatarak öleceğini söyledi. Gerçekleri duyan kızlar ağlayarak annelerine sarılırken, Kuzey de kızları için destek vermek zorunda kaldı. Bu acı haberle ailenin tekrardan bir araya geldiğini gören Yıldız kendine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Bir süre uzaklaşıp yalnız kalmak isteyen Yıldız, valizini toplayarak yayladan ayrıldı. Kuzey'in ise mavişinin uzaklaşmasına izin vermeye niyeti yoktu. Yıldız'ı, Ruhi'ye takip ettirerek gittiği yeri ve yeni başladığı işi öğrendi. Yıldız'ın Ordu'ya gelen kankası Bulut,Kuzey'i kıskançlık krizine soktu. Herkesin peşine düştüğü hazinenin yeri Pembe'nin rahmetli eşinin mezarlığı çıkınca işler karıştı. Pembe, rahmetli kocasının mezarını kazdırmak istemedi. Sefer, Nahide, Poyraz ve Kamer, Pembe'yi mezarlıktan uzaklaştırmaya çalıştı ancak kendileri de bekçiye yakalandı. Hazine avında yaşananlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Bulut ve Yıldız akşam yemeğinde buluşurken, anneleriyle yemeğe çıkan kızlar Kuzey'in de gelmesi için ısrar etti. Yemekte içkiyi fazla kaçıran Kuzey sarhoş olup, Bulut ve Yıldız'ın yanına gitti. Yıldız'ı kıskanan Kuzey, olay çıkarıp Bulut'a kafa atınca Yıldız'ın sert tepkisiyle karşılaştı. Finalde ise Şule oynadığı yeni oyunla Yıldız ve Kuzey aşkını yine bir çıkmaza soktu. Şule, Kuzey'i evde sarhoş bir şekilde sızmış halde buldu. O sırada Yıldız, Kuzey'i arayınca telefonu Şule açtı. Bunun üzerine Kuzey'in yanına yatan Şule bir selfie çekerek bunu Yıldız'a gönderince, Yıldız büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuzey ve Yıldız aşkı tüm bu yaşanan sarsıcı olayları aşabilecek miydi?Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!