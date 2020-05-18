'Kuzey Yıldızı'ndan müjdeli haber!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi de koronavirüs nedeniyle sete ara vermişti. Mart ayının üçüncü haftasından bu yana çekimleri gerçekleşmeyen dizi ile ilgili sevenleri tarafından beklenen haber geldi. Kuzey Yıldızı seti 20 Mayıs Çarşamba günü çalışmalara başlayacak.Dizi oyuncuları son hazırlıklarını yaparken Kuzey Yıldızı'nın yakında Show TV'de yeniden ekranda olması bekleniyor.