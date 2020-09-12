Kuzey'in kızları için herkes aynı cephede!

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 31. bölümünde Mine ve Gökçe’nin bir anlık öfkeyle çıktıkları yol, çıkmaza girmiştir. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Gökçe’dir, o da koskoca ormanda tek başınadır ve gücü tükenmek üzeredir. Başta Kuzey olmak üzere herkes kızları bulmak için seferber olsa da ne Mine’nin ne de Gökçe’nin çığlıklarını duyamazlar. Herkes dört koldan Mine ve Gökçe’yi aramaktadır. Arama ekiplerinin çabaları da sonuç vermeyince Kuzey’in umutları tükenme noktasına gelir. İlk defa herkes aynı cephededir. Kızların yokluğu Kuzey, Yıldız ve Şule’yi aynı safta buluşturmuştur. Herkesin tek bir amacı vardır; kızların sağ salim bulunması. Onları aynı amaç için buluşturan şartlar, tam tersine döndüğünde bu defa tepkileri ne olacaktır? Kızların girdiği çıkmaz yolun sonunda herkesi büyük hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve yeni ayrılıklar beklemektedir.Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 31. Bölüm Tanıtımları: