Kylie Jenner'ın paylaşımı tepki topladı!

Kylie Jenner, 21 yaşında anne olmuştu. Sosyal medya hesabında kızıyla ilgili sık sık paylaşım yapan Jenner, kızını ekranlardan uzak tutmaya karar verdi.Jenner, Kardashian ailesinin hayatını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians programında kızının yer almayacağını "Kızım yeterince büyüyüp kendisi karar verecek yaşa gelinceye kadar Keeping Up With The Kardashians programında kamera karşısına geçmeyecek" diyerek açıkladı. Jenner, kızının kendi kararını vermesini istediğini "Kızım yeterince büyüyüp bu konudaki kararını kedisi verinceye kadar bekleyeceğim" diyerek belirtti.