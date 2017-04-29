Kylie Jenner'dan olay banyo pozları!

Dünya Magazin - 29 Nisan 2017 15:30

Kylie Jenner seksi fiziği ile kadınları kıskandırmaya, erkekleri ise kendine hayran etmeye devam ediyor.Son olarak Kylie Jenner saçını mor rengine boyattıktan sonra banyodan poz verdikten sonra bir kez daha banyodan poz verdi.Banyonun içinde dağılmış makyajı ve ıslak vücuduyla poz veren Kylie, ablalarının izinden gidiyor.Banyo sonrası kameraya poz veren Kylie, beğeni rekoru kırmaya devam etti.İşte Kylie Janner'n birbirinden renkli fotoğrafları...