Kylie Jenner seksi fiziği ile kadınları kıskandırmaya, erkekleri ise kendine hayran etmeye devam ediyor.
Son olarak Kylie Jenner saçını mor rengine boyattıktan sonra banyodan poz verdikten sonra bir kez daha banyodan poz verdi.Banyonun içinde dağılmış makyajı ve ıslak vücuduyla poz veren Kylie, ablalarının izinden gidiyor.
Banyo sonrası kameraya poz veren Kylie, beğeni rekoru kırmaya devam etti.
İşte Kylie Janner'n birbirinden renkli fotoğrafları...
Kylie Jenner'dan olay banyo pozları!
Instagram'da verdiği cesur pozları ile gündemden düşmeyen model Kylie Jenner, banyoda verdiği pozlar ile yine çok konuşuldu.Dünya Magazin - 29 Nisan 2017 15:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kylie Jenner, poz, seksi
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- 'Rus Kardashian'ın bikinisi küçük geldi
- Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili
- Al Pacino'nun 77. yaş günü tatili!
- Bella Thorne'un paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı!
- Doutzen Kroes'un Miami çekimi
- Kim Kardashian'ın Meksika tatili!
- Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
- Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi
- Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
- Lindsay Lohan eskiye döndü