Kylie Jenner kızını ekrandan uzak tutacak!

'Keeping up with the Kardashians' şovunun yıldızlarından Kylie Jenner, üzücü bir olay yaşadı. Jenner, kızı Stormi'nin adını markalaştırmak isterken reddedildi.Kylie Jenner, kızı Stormi'nin adını markalaştırmak için başvuruda bulundu. Jenner'ın başvurusu, Stormi'nin doğumunun ardından marka ismini tescilleyen bir giyim markası tarafından reddedildi. Firma, müşterilerinin kafa karışıklığı yaşayacağını belirtti. Page Six'in haberine göre; markanın temsilcisi, Kylie Jenner'ın bu isteğinin hiç iyi niyetli olmadığını belirtti.