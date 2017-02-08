Kylie Jenner'ın olay paylaşımları

Dünya Magazin - 08 Şubat 2017 15:55

Kylie Jenner'dan olay fotoğraf!

Skandallar ile magazin sayfalarını süsleyen Kardashian ailesinin küçük kızı Kylie Jenner, Instagram hesabından seksi paylaşımlarına devam ediyor.Kylie Jenner bu sefer de siyah bluzuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.Kylie Jenner'ın ablası Kendall Jenner da verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.