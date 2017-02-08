Kylie Jenner'ın olay paylaşımları
Kardashian ailesinin üyelerinden olan Kylie Jenner da sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.
Dünya Magazin - 08 Şubat 2017 15:55
Skandallar ile magazin sayfalarını süsleyen Kardashian ailesinin küçük kızı Kylie Jenner, Instagram hesabından seksi paylaşımlarına devam ediyor.
Kylie Jenner bu sefer de siyah bluzuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Kylie Jenner'dan olay fotoğraf!
Kylie Jenner'ın ablası Kendall Jenner da verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
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