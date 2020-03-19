'La Casa De Papel' oyuncusuna corona virüs şoku!

Oyuncu, sosyal medya hesabında şu notu paylaştı:"Dün öğleden sonra kuru öksürük ve semptomları başladı. Bugün testin sonucunu aldık. Bu corona virüs. Benim durumum hafif ve iyiyim. Zayıf insanlar için ölümcül, bulaşıcı ve tehlikeli. Dikkat edin, ciddiye alın. Dayanışma zamanı! Evde kalın ve başkalarını koruyun. Şimdi karantinada 15 günüm var! Kendinize iyi bakın..."