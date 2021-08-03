La Casa De Papel'in Tokyo'sundan Türkiye paylaşımı

La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero Türkiye'yi etkisi altına orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

03.08.2021 22:30 Dünya Magazin

La Casa De Papel'in Tokyo'sundan Türkiye paylaşımı Türkiye'de orman yangınları devam ederken dünyaca ünlü isimlerden de destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Son olarak Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel'de "Tokyo" karakterine hayat veren Ursula Corbelo, Türkiye için bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de devam eden orman yangınlarından bir görüntüyü Instagram'ın hikaye bölümüne ekleyen oyuncu, kullandığı emoji ile Türkiye için dua istedi.

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