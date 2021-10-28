La Casa De Papel'in yıldızı Itziar Ituno Martinez: Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’

Belgeselci, yazar Metin Yeğin’in sinema filmi “Grev”de dünyaca ünlü “La Casa de Papel” dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı. Martinez önceki gün filmin İstanbul’daki ön gösterimine katıldı. NTV'ye konuşan ünlü oyuncu, annesinin İspanya’da “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisini severek izlediğini söyledi: “Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum.”